مواطنون بود مدني يطالبون بالحظر الشامل

أبدى عدد من المواطنين بودمدني تخوفهم من انتشار وتمدد جائحة كورونا بعد الإعلان عن ٩ حالات يوم أمس بالجزيرة ليرتفع عدد الحالات بالولاية إلى ١٧ حالة ، وطالبوا فى الوقت ذاته بضرورة إعلان الحظر الشامل للحد من انتشار الوباء ، وأعلن مدير عام وزارة الصحة بالجزيرة ايهاب على التوم عن استئناف العمل بمركز ودمدني لأمراض وجراحة القلب ومستشفى الجزيرة للكلى خلال اليوم بعد إجراء عمليات التعقيم وكل الاجراءات الاحترازية.

في الاثناء وجه وإلى الجزيرة المكلف اللواء ركن أحمد حنان أحمد صبيرالفرق الصحية بالمعابر بإجراء الفحص اللازم لجميع الداخلين والعابرين للولاية.

وشدد الوالي لدى تفقده معبر مدني شمال برفقة مدير شرطة الولاية ومدير جهاز الأمن بالولاية بحسب صحيفة الجريدة، علي ضرورة إنفاذ قرار إغلاق المعابر ومداخل المحليات وإنفاذ التوجيهات والقرارات التي تصدرها لجنة أمن الولاية واللجنة الفنية العليا لمجابهة فايروس كورونا للحفاظ علي سلامة الجميع وجدد الوالي إلتزام حكومته بتقديم كل الدعم اللازم للجنة العليا لمجابهة كورونا واتخاذ اي قرار يحمي صحة المواطن وأعلن عن تكوين فرق مشتركة من القوات النظامية والصحة لتعزيز تنفيذ الطوارئ الصحية .

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من جانبه أكد مدير شرطة الولاية اللواء شرطة حقوقي إبراهيم شمين حرص لجنة أمن الولاية والقوات النظامية على إنفاذ قرار قفل المحليات والمعابر من أجل حماية المواطن ولفت لخطورة مخالفة القرارات وإنعاكسها السلبي على المواطنين وأكد أن القوات النظامية لاتستثني أحدا في إنفاذ موجهات وزارة الصحة مناشدا الجميع الإلتزام بالقرارات والموجهات لضمان سلامتهم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)