مرضى الكلى يعتصمون بمجلس الوزراء والصحة تتدخل

نفذ مرضى الكلى اعتصاماً داخل مباني مجلس الوزراء احتجاجاً على اضراب الاطباء بمركز الصافية بحري عن عمليات غسل الكلى عقب ظهور حالة اشتباه بوباء كورونا بالمركز.

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واشتكى مرضى الفشل الكلوي ببحري الذين يغسلون في مركز الصافية ببحري من معاناتهم نسبة لتوقف عمليات الغسيل نتيجة اضراب الاطباء خوفاً من الاصابة بكورورنا-حسب حديث أحد المرضى – والذي شدد على ضرورة تدخل وزارة الصحة لانقاذ حياتهم من خطر المضاعفات ، وأكد أن مجلس الوزراء حولهم بخطاب لوزارة الصحة ووعدتهم بحل المشكلة.

وفي السياق ذاته وجهت وزارة الصحة الاتحادية بدورها في الخطاب بحسب صحيفة الجريدة، وجهت تقني التمريض والعاملين بمراكز غسيل الكلى باستئناف العمل ابتداء من مساء أمس عقب الافطار بعد توفير المعينات اللازمة لحمايتهم من كورونا ، حيث تم توفير ٣٣ جهاز حرارة ٥٠ الف كمامة، ٥٠ الف غطاء وجه،١٠الف غطاء احذية، ٤ الف مريلة.

وكشفت الوزارة عن اجتماع مرتقب سيضم وزير الصحة الاتحادي والمركز القومي للكلى ومدراء مراكز غسيل الكلى وممثلي تقني التمريض بمراكز غسيل الكلى بالاضافة الى ممثلي المهندسيين الطبيين بمراكز غسيل الكلى وممثل القطاع الصحي بتجمع المهنيين، ونوهت الوزارة الى ان الاجتماع سيناقش معوقات سير العمل بالمراكز ووضع الحلول اللازمة لضمان سير العمل بالمراكز.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)