زيادات في أسعار الأدوية وتجمع الصيادلة يناهض قرار المجلس

كشفت جولة ميدانية في الصيدليات عن زيادات في أسعار الأدوية المنقذة للحياة والمحاليل الوريدية بلغت ١٧٪ .

وأرجع بعض الصيادلة الذين استفسرتهم خلال الجولة، الزيادات الجديدة التي طرأت على أسعار الأدوية الى إحجام بعض الشركات عن توزيع الادوية بنظام البيع الآجل بجانب شح الأدوية المستوردة.

وقال الدكتور الصيدلي عبدالله صالح إن القرار الذي أصدره الأمين العام للمجلس القومي للادوية والسموم القاضي بزيادة سعر الأدوية المنتجة محلياً أسهم في تذبب الاسعار من صيدلية لأخرى.

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في السياق ذاته أصدر تجمع الصيادلة المهنيين أمس بياناً بحسب صحيفة الجريدة، استنكر فيه الزيادات في أسعار الأدوية واصفاً خطوة الامين العام لمجلس الادوية والسموم بغير الموفقة معلناً مناهضة التجمع للقرار مع مطالبته لمجلس الوزاء ووزارتي الصحة الإتحادية والولائية بإعادة النظر في القرار الذي اعتبره تجمع الصيادلة قراراً صادماً لا يتماشى مع روح ثورة الشعب.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)