مدير قطاع الثقافة والإعلام بكادقلي تلتقي الاجهزة الاعلامية

دعت الأستاذة ست الكل محمد أحمد مدير قطاع الثقافة والإعلام والشباب والرياضة بوزارة التربية والتوجيه بجنوب كردفان في اجتماعها الدوري للأجهزة الاعلاميه بضرورة وضع خطة اسعافية عاجلة لمجابهة فيروس كورونا المستجد. واستعرض الاجتماع الذي ضم مدراء الإدارات المختلفة تقارير الأداء والخطط والبرامج الخاصة بالعمل الثقافي والإعلامي، كما تعرفت علي أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه سير العمل. وأكدت ست الكل بحسب سونا، ان المرحلة المقبلة تتطلب مجهود كبير في تنفيذ شعار ثورة ديسمبر المجيدة، داعية الاجهزة الاعلاميه الاهتمام بتوعية المواطنين بالإجراءات الإحترازية لمجابهة جائحة كورونا، واضافت ان المجتمع فى مسؤليتنا وتوعيته بتطبيق الشعارات الثلاثة الحرية والسلام والعدالة الاجتماعية والاقتصادية مع التحلي بروح الفريق الواحد لتضافر الجهود مشددة على ضرورة تهيئة البيئة وتوفير معينات العمل للعاملين من أجل القيام بالدور المنوط بهم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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