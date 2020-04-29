التاريخ: 29-أبريل-2020
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أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان فجر الأربعاء في تعميم صحفي (في سلوك إجرامي خطير سطت عصابة مسلحة بقيادة محمد عبدالباسط حمزة وحمزة عبدالباسط حمزة على المزرعة المستردة لصالح الدولة من عبدالباسط حمزة والواقعة بمنطقة حلة كوكو، وقاموا بنهب سيارات كانت موجودة في المزرعة ولاذوا بالفرار بعد أن هاجموا قوات الحراسة المتواجدة هناك وقاموا بضربهم).
وأضافت اللجنة بحسب ما نقلت عنها أخبار الخليج 365 (نؤكد في لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بأن هذا الأمر سيتم التعامل معه بحسم ووفق الصرامة المطلوبة، وأن عمليات البحث عن المتهمين تجري الآن بمعاونة الأجهزة المختصة للقبض عليهم حتى تتم محاسبتهم على هذه الجريمة الشنعاء).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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كانت هذه تفاصيل خبر ازالة التمكين تعلن: عصابة من أبناء “عبد الباسط حمزة” تسطو على مزرعة مصادرة من والدهم وتنهب سيارات وتلوذ بالفرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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