بعثت ست النساء إبنة وزير الدفاع في الحكومة السابقة الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين المعتقل بسجن كوبر بالخرطوم برسالة مؤثرة لرئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان وعائشة موسى عضو المجلس السيادي والنائب العام. وبحسب ما شاهد محرر أخبار الخليج 365 فقد قالت إبنة والي الخرطوم الأسبق في رسالتها التي غلبت عليها الدموع (عاوزة أكلم البرهان رئيس المجلس السيادي وعائشة موسى عضو المجلس السيادي والنائب العام أخرجتم جميع المساجين من السجون حتى لا يصابوا بالكورونا). Advertisements وتابعت بحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365: (لذلك عاوزنكم تطلعوا أبوي من السجن عشان ما يتصاب بالكورونا). وجاءت مطالبة ست النساء بإطلاق سراح والدها بعد ساعات من إعلان إصابة القيادي بالمؤتمر الوطني والوالي الأسبق لشمال كردفان أحمد محمد هارون بفيروس كورونا المستجد. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. إبنة عبد الرحيم محمد حسين تذرف الدموع وتخاطب البرهان لإطلاق سراح والدها من سجن كوبر بعد تأكيد إصابة أحمد هارون بالكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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