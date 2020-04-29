ارتفاع معدل التضخم إلى 81.64% في شهر مارس

الأربعاء 29 أبريل 2020 كتب الخرطوم- محمد أمين سجل معدل التضخم لشهر مارس 81.64 % مقارنة ب 71.36 في شهر فبراير، بارتفاع بلغ 10.28%، لارتفاع أسعار المواد الغذائيةوالمشروبات والوقود. Advertisements وعزا بيان صحفي للجهاز المركزي للأحصاء الارتفاع الي زيادة أسعار الأغذية (الزيوت والدهون والخبز واللحوم والحبوب والبقوليات واللبنوالجبن والسكر)، إضافة إلى ارتفاع النقل بسبب ارتفاع اسعار تذاكر الحافلات والبصات الداخلية والسفرية والوقود وارتفاع الغاز مقارنة بأسعار شهر فبراير. وسجل معدل التضخم في المناطق الحضرية 66.83% لشهر مارس بينما كان 61.86% في شهر فبراير، بينما سجل في المناطق الريفية93.26% لشهر مارس بينما كان78.50في شهر فبراير.

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