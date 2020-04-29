المالية تطالب (قناة الحزيرة) بإعتذار رسمي

طالبت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي، (قناة الجزيرة) بإعتذار رسمي عما أوردته في خبر حول تسليم ميناء بورتسودان لشركة في إحدى الدول العربية، مشيرةً الى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وذكرت المالية في بيان لها تلقت أخبار الخليج 365 نسخة منه الثلاثاء، أن ماورد غير صحيح ويعتبر مساس بمقدرات إستراتيجية مثل ميناء بورتسودان، وأن ماحدث يعتبر خطأ جسيماً يستدعي من (قناة الجزيرة) أن تبادر بتقديم إعتذار لتصحيح ماورد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)