إستيراد 12.000 طن غاز طبخ ستخصص للولايات

كشفت مصادر عليمة عن وصول باخرة غاز طبخ تبلغ حمولتها 12.000 طن إلى ميناء بورتسودان.وكشف مصدر بلجنة طوارئ توزيع ورقابة غاز الطبخ ان باخرة الغاز التي تم استيرادها ستخصص للولايات والتي سيتم تسليمها مباشرة لها وتكفي لمدة شهر.

وأوضح المصدر بحسب صحيفة السوداني أنه وعقب تكوين لجنة الطوارئ تم ضخ كميات كبيرة من الاسطوانات للعاصمة الخرطوم من إنتاج مصفاة الجيلي. في الأثناء أشاد المصدر بلجنة طوارئ وتوزيع ورقابة الغاز والتي ظلت تعمل على مدار ال (24) ساعة بكل من مصفاة الجيلي ومستودع الشجرة.

Advertisements

يذكر أن وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم كون في الأول من رمضان لجنة طوارئ لتوزيع ورقابة غاز البوتجاز مكونة من عدة جهات منها ( القوات المسلحة، الأمن الاقتصادي، الدعم السريع، مباحث التموين، ولاية الخرطوم. ممثلين للحرية والتغيير وكلاء الغاز) وعدد من الجهات الأخرى.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)