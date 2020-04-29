“الوطني المحلول” يحذر من مخطط يستهدف تصفية قياداته في المعتقل

أصدر حزب الموتمر الوطني (المحلول) اليوم بياناً في أعقاب إعلان إصابة رئيسه السابق أحمد هارون بالكورونا، محملا مجلسي السيادة والوزراء مسئولية ما قد يحدث لقياداته المعتقلة في سجن كوبر، وورد في البيان ما يلي: “قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) صدق الله العظيم،

نص البيان بحسب صحيفة اليوم التالى إلى جماهير الشعب السوداني الأبي:

لقد تابعتم مسلسل تسييس العدالة في بلادنا بالرغم من شعارات الحرية والسلام والعدالة التي رفعتها قوى الحرية والتغيير؛ ولقد ظللنا نحذر من خطورة أسلوب التشفي والانتقام عبر التوظيف الممنهج للاعتقال التحفظي الذي مارسته الحكومة وسلطاتها العدلية ضد قيادات المؤتمر الوطني، الذين تجاوزوا العام الكامل في المعتقلات من دون تقديمهم للمحاكمة، وما ظللنا ننشده إما إطلاق سراحهم أو تقديمهم لمحاكمات عادلة، وقد طالبت أسرهم النيابة العامة ومجلس السيادة أكثر من مرة بإطلاق سراحهم أو وضعهم قيد الإقامة الجبرية حتى انجلاء هذه الجائحة طالما أن السلطة القضائية قد أوقفت العمل في المحاكم، وقد حمّلت الأسر السلطات النيابية والسيادية المسؤولية كاملة عن سلامتهم حينها.

لقد أكدت الفحوصات الطبية اليوم إصابة مولانا أحمد محمد هارون رئيس الحزب السابق المعتقل بسجن كوبر بفيروس كورونا نسأل الله له ولكل المصابين عاجل الشفاء، وهو تطور خطير بأن العدوى قد انتقلت إليهم في معتقلهم برغم التعهدات والتطمينات السابقة بأن سلامتهم الصحية مكفولة؛لذا فإننا نحمل السطات الانتقالية ممثلة في رئيس المجلس السيادي ورئيس مجلس الوزراء والسلطات العدلية ممثلة في النائب العام المسؤولية كاملة عن سلامتهم الصحية وحياتهم؛ وأن وصول العدوى إليهم برغم منع حتى أسرهم من زيارتهم لعدة أسابيع أمر مريب يستوجب التحقيق العاجل، حول وجود مخطط لتصفيتهم بهذا المرض سيما وأن جلهم من الذين تقدمت أعمارهم ويعانون من أمراض مزمنة أخرى تجعل آثار المرض عليهم خطيرة.

Advertisements

إلى قيادات وقواعد حزبنا :

إننا نؤكد أن هذا التطور الخطير يجب أن يقابل بما يستحقه من المساءلة القانونية، وفي ذاكرة الشعب السوداني أحداث سابقة لبعض القوى السياسية الحاكمة إرتكبت فيها مجازر في حق معتقلين ومساجين،لذا نرجو توخي روح المسؤولية التامة في التعامل مع التطورات وانتهاج كافة الأساليب السياسية والقانونية المشروعة من أجل الحفاظ على حياة قيادات الحزب وتأمين سلامتهم الصحية”.

المؤتمر الوطني -أبريل ٢٠٢٠م

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)