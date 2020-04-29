عاجل .. طائرة مانشستر سيتي تهبط في مطار الخرطوم

Advertisements هبطت بمطار الخرطوم الطائرة الخاصة بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي وهى محملة بمعونات إنسانية من دولة الامارات العربية بحسب صحيفة اليوم التالى الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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