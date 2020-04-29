حصر و تسجيل الاطفال المشردين بالفاشر

شرعت الإدارة العامة للرعاية والتنمية الاجتماعية بوزارة الصحة بشمال دارفور وبالتعاون مع اليونيسف ومجلس رعاية الطفولة بالولاية في تنفيذ عمليات حصر وتسجيل الاطفال المشردين داخل مدينة الفاشرعبر فرق عمل متخصصة من الباحثين الاجتماعيين الذين يجوبون مختلف الاسواق للوصول الي الاطفال المستهدفين وتسجيلهم وحصرهم.

وقال مدير الادارة العامة للرعاية والتنمية الاجتماعية هارون مصطفي عبد المنطلب في تصريح لـ(سونا) ان الظروف الاستثنائية التي شهدتها دارفور خلال العقدين الماضيين خلفت العديد من الظواهر السالبة من بينها ظاهرتي التشرد والتسول، الامراذي يستدعي تضافر الجهود لمعالجته، واضاف ان ادارته وبالتنسيق والتعاون مع منظمة “اليونسيف” ومجلس رعاية الطفوله شرعتا في انفاذ حملة كبري داخل مدينة الفاشر لحصر وتسجيل الاطفال المشردين، موضحا ان الحملة ستستمر لمدة شهر وبمشاركة 24 باحث اجتماعي.

وأشار الى أن الحملة تاتي بهدف تحديد اماكن تواجد المشردين حتي يسهل تقديم الوجبات لهم باعتبار انهم من اكثر الشرائح تضررا جراء اغلاق المطاعم والكافتريات علي خلفية انتشار جانحة كورونا، واعلن في هذا الصدد عن انشاء مركز اجتماعي متكامل داخل مدينة الفاشر للم شمل الاطفال وتقديم الاحتياجات الضرورية واللازمة لهم خلال هذه الفترة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)