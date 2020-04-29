الصحه بكسلا لم نسجل اي حالة بفيروس كورونا

اعلنت الدكتورة ايمان محمود العوض مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بولاية كسلا مقرر اللجنة العليا للتصدي لجائحة كورونا عدم تسجيل اي حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد حتي الان .

واستعرضت د.ايمان فى تصريح لـ(سونا) الموقف الصحي بالولاية بصورة عامة والخطوات المتبعة من وزارة الصحة وترتيبات التصدي للجائحة ومنع دخولها الي الولاية .

وابدت قلقها من التسرب ودخول الاعداد الكبيرة للولاية بعد قرار قفل ولاية الخرطوم مشيرة الي الترتيبات مع اللجنة الامنية لمحاولة قفل الولاية قفلا تاما ومنع الدخول بالطرق الرسمية وغير الرسمية موضحة ان هنالك فرق طبية تم وضعها في كل المداخل وقالت ان ذلك يعد تحديا للسلطات.

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واضافت انه ومنذ الخميس الماضي تم تسجيل 178 حالة دخول رسمي للولاية من ولاية الخرطوم وناشدت كافة المواطنين الذين دخلوا للولاية بان يكونوا علي قدر المسئولية وحجر انفسهم وعدم الاختلاط مع الاخرين والابتعاد عن اماكن التجمعات مشيرة الي ترتيبات الوزارة للتوسع في دائرة تلقي الاتصالات عبر ارقام الطوارئ مؤكدة علي الدور الذي يعول علي المواطن في الحفاظ علي سجل الولاية خالية من تسجيل اي حالة مؤكدة بفيروس كورونا ذلك من خلال اتباع الاجراءات والاشتراطات الصحية والابتعاد عن الاماكن التي قد تؤدي الي الانتشارالمجتمعي .

وتناولت الدكتورة ايمان موقف تجهيزات مراكز العزل البالغ عددها (9) مزودة بــ(14) جهاز تنفس صناعي والتي تشمل في مرحلتها الاولي مستشفي كسلا التعلمي وبيت الشباب ومستشفي حلفا الجديدة وتجهيزها بغرفة للعناية بالاضافة الي خطوات تجهيز المراكز في المرحلتين الثانية والثالثة بمحليات اروما والقربة وود الحليو ونهر عطبرة وتلكوك وهمشكوريب لاستقبال الحالات المتوسطة الا في حالة تسجيل حالة تستدعي النقل الي المراكز الثلاثة الاولي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)