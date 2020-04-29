ترتيبات لفحص العالقين بالخارج قبل عودتهم إلى البلاد

أكد خالد الشيخ القائم بأعمال السفارة السودانية بالقاهرة أن السفارة تواصلت مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للكشف الطبي على العالقين السودانيين بمصر من جائحة كورونا.

وقال الشيخ بحسب صحيفة (اليوم التالي) إن اللجنة العليا بالسودان قررت رجوع جميع العالقين بالعالم إلى البلاد، وإنها تقوم بإجراءات استقبالهم من تحديد فنادق ومزارع وغيرها، مضيفاً: تواصلنا أيضاً مع وزارة الصحة المصرية لفحص العالقين قبل عودتهم وأبدت الموافقة، وحددنا (200) شخص كمجموعة أولى من كبار السن والمرضى كأولوية في سرعة العودة،

وتابع: “نشرنا استثمارة على موقع السفارة لحصر كافة العالقين لتصنيف عالقي الطيران والبر والمرضى، ولدينا لجان لمتابعة أحوال العالقين في القاهرة في ضواحي المهندسين وأرض اللواء وفيصل والسيدة زينب وعابدين، وأدخلنا العالقين أنفسهم في هذه اللجان ليكونوا جزءاً من الحل”، مضيفاً أن تجمعات العالقين أمام السفارة انتهت، وأنهم يأتون فقط للمشاركة في اجتماعات تعقد للتنسيق في حل الأزمة،

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لافتاً في الوقت نفسه إلى أن القنصلية السودانية بأسوان تشهد تجمعات يومية أمامها، وتوقع أن تشرع السفارة في تفويج العالقين نهاية الشهر الحالي، وقال: “نواصل دعمنا للعالقين وتوفير مستلزماتهم في الشهر الكريم، وهناك تبرعات كثيرة، كما إن موائد الرحمن تحولت في ظل الكورونا إلى وجبات توزع على العالقين وأن الامور أصبحت عادية”،

موضحا أن هناك حوالي (15) حالة وفاة من العالقين بأمراض مختلفة، ليس من بينها وفيات بسبب كورونا، وقال: تكفلنا بجزء كبير من علاجهم وقمنا بإجراءات الدفن والرسوم، مؤكداً أن الحديث عن تعويضات من الحكومة نتيجة الأضرار التي تعرض لها العالقون ليس له معنى، وقال إن العالم كله يعاني من جائحة كورونا وهذا هو السبب في ما يحدث، لافتاً إلى أن هناك من يحاولون تسييس الأزمة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)