“كاف” يطالب اتحاد الكرة بخطته حول مسابقة الدوري الممتاز

التاريخ: 28-أبريل-2020 فى : رياضة 0 مشاهدة منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاتحاد السوداني مهلة حتى الخامس من مايو المقبل لتوضيح خطته لمسابقة الدوري الممتاز السوداني بالاستمرار أو الإلغاء، Advertisements وطالب”كاف” بحسب صحيفة اليوم التالي بتقرير شامل لموقف المسابقة حتى توقفها بسبب جائحة “كورونا” التي تسببت في تعليق كافة النشاطات الرياضية. وتبقت “7” أسابيع لانتهاء النسخة “25” من مسابقة الدوري ما يمنح الفرصة لاستكمالها حال استقرار الأوضاع الصحية في توقيت مناسب من الشهر المقبل. وكان اتحاد الكرة السوداني قد أعلن في وقت سابق إغلاق موسمه منتصف يونيو مع إمكانية التمديد عطفا على خطاب وتعميم سابق من الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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