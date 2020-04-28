رئيس الوزراء يوضح: بعثة الأمم المتحدة لاتشمل وجود عسكري بالسودان 

الثلاثاء 28 أبريل 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن طلب الحكومة من الامم المتحدة ارسال بعثة سياسية للمساهمة في عملية السلام، لاخراج البلاد من البند السابع، إلى البند السادس بارادة السودانيين، وليس بأملاء من الخارج.

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وأضاف حمدوك أن البند السادس يتيح للحكومة التعامل مع المنظمة الدولية فيما يتعلق بالخبراء وليس هنالك اتفاق على وجود عسكري في مجالات تحتاج اليها البلاد.

وأشار إلى أن قضايا الانتقال تتطلب خروج الوجود العسكري من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، لاننا نحتاج إلى تجارب الأمم المتحدة لمساعدة الحكومة الانتقالية في قضايا متعلقة بالمؤتمر القومي الدستوري والانتخابات.

وقال حمدوك أن عملية السلام ملف كبير نحتاج فيه إلى مساعدة الامم المتحدة بتوافق مع السلطة الانتقالية في البلاد.