عاجل.. قرار هام من وزير الصحة بشأن العاملين بمراكز غسيل الكلي

الثلاثاء 28 أبريل 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

كشفت وزارة الصحة الإتحادية عن توفير احتياجات مراكز غسيل الكلى والمعينات الضرورية لمباشرة عملها.



ووجه د. أكرم على التوم وزير الصحة الاتحادي بتوفير المعينات الضرورية لمراكز غسيل الكلى للوقاية من جائحة كورونا ، ووجه بعودة جميع العاملين بمراكز غسيل الكلى للعمل فورا ابتدأ من مساء اليوم بعد الإفطار مباشرة وتعويض المرضى عن أي غسلة فائتة لمنع حدوث اي مضاعفات طبية لهم.

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جاء ذلك بعد الاجتماع مع ممثلي مرضي الغسيل الكلوي بمراكز ولاية الخرطوم بعد توقف المراكز عن العمل لاضراب تقني التمريض نسبة لعدم توفير معينات الوقاية من جائحة كورونا، حيث وجه د. أكرم بتوفير 33 جهاز فحص الحرارة، 50 ألف كمامة وجه، 50 ألف غطاء الراس، 10 ألف غطاء أحذية و4 الف مريلة.

وأكد على عقد اجتماع يضم كل من وزير الصحة الاتحادي بالمركز القومي للكلى، مدراء مراكز غسيل الكلى، ممثلي تقني التمريض بمراكز غسيل الكلى، ممثلي المهندسين الطبيين بمراكز غسيل الكلى، ممثل القطاع الصحي بتجمع المهنيين وذلك لمناقشة المعوقات ووضع الحلول العاجلة لضمان استقرار سير العمل واستدامة تقديم الخدمة للمرضى.