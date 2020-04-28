معلومات خطيرة عن شكوي مدرب المريخ للفيفا

الخليج 365 :
كشف الوسيط التونسي الجزائري وموكل اللاعبين أمام لجان الاتحاد الدولي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضية سليم بولاسنيم
معلومات إضافية بشأن قضية البرازيلي ماركوس مع المريخ.. حيث أكد سليم أنه أكمل ملف الدعوى وأرسل منه نسخة لنادي المريخ مع مهلة لمدة ١٥ يوما بحثا عن حل ودي للقضية قبل رفعها للجنة
فض النزاعات التابعة للاتحاد الدولي .. وأكد سليم أنهم يحرصون على حل القضية بشكل ودي حتى لا يتعرض المريخ لعقوبات جديدة غير أنه أكد أن الأمر يتوقف على مجلس المريخ.
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