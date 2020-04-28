اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

وزارة المالية بالخرطوم تكشف عن مرتب العمال الجديد

0 نشر
-- 0 تبليغ

Advertisements
شهاب محمد - الخرطوم - العملة

الخليج 365 :

أكد المدير العام لديوان شؤون الخدمة بولاية الخرطوم عبدالعزيز عمر، إكتمال كافة الإجراءات الخاصة بتسكين العاملين بالولاية وفق المنشور الإتحادي الخاص بتطبيق الهيكل وأعلن عبد العزيز ، أن الديوان الولائي قد باشر في إنفاذ جدول الرواتب الجديد لعدد يتجاوز “100” ألف عامل بوزارات ومجالس ومحليات ومؤسسات ولاية الخرطوم بزيادات بلغت ‎%‎565 بحد أدنى “7” الف جنيه للعمال في الدرجة السابعة عشر ، وبحد أعلى “50” ألف جنيه للعاملين في الدرجة الأولى القطاع الأول الخاص ، مشيراً إلى أن الهيكل الراتبي الجديد رفع الظلم عن بعض الفئات الوظيفية كالأطباء والمعلمين.

وأكد عبد العزيز، على جاهزية مالية الخرطوم لتطبيق الهيكل الراتبي فور إنسياب عمليات تمويل الفصل الأول من وزارة المالية الإتحادية.

المادة السابقةالأمم المتحدة تطالب باسقاط العقوبات الاقتصادية عن السودان
المقالة القادمةموجهات لتأمين توزيع الوقود والغاز بالبلاد
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة المالية بالخرطوم تكشف عن مرتب العمال الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا