وزارة المالية بالخرطوم تكشف عن مرتب العمال الجديد

الخليج 365 :

أكد المدير العام لديوان شؤون الخدمة بولاية الخرطوم عبدالعزيز عمر، إكتمال كافة الإجراءات الخاصة بتسكين العاملين بالولاية وفق المنشور الإتحادي الخاص بتطبيق الهيكل وأعلن عبد العزيز ، أن الديوان الولائي قد باشر في إنفاذ جدول الرواتب الجديد لعدد يتجاوز “100” ألف عامل بوزارات ومجالس ومحليات ومؤسسات ولاية الخرطوم بزيادات بلغت ‎%‎565 بحد أدنى “7” الف جنيه للعمال في الدرجة السابعة عشر ، وبحد أعلى “50” ألف جنيه للعاملين في الدرجة الأولى القطاع الأول الخاص ، مشيراً إلى أن الهيكل الراتبي الجديد رفع الظلم عن بعض الفئات الوظيفية كالأطباء والمعلمين.

وأكد عبد العزيز، على جاهزية مالية الخرطوم لتطبيق الهيكل الراتبي فور إنسياب عمليات تمويل الفصل الأول من وزارة المالية الإتحادية.