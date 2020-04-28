الأمم المتحدة تطالب باسقاط العقوبات الاقتصادية عن السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حذرت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء من تعرض السودان لكارثة إنسانية بسبب فيروس كورونا في حال لم يتم رفع العقوبات المفروضة عليه ولم يتلق مساعدة مالية.

وأشارت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل بالشيه إنه وبدون هذا الدعم الدولي قد تنهار عملية التحول الحالي للبلاد إلى دولة ديمقراطية ومستقرة، محذرة من إمكانية أن تكون نقطة الإنهيار هي “كوفيد19”.

كما أضافت بالشيه “أن النظام الصحي غير مجهز لمواجهة وباء مثل ذاك الذي نراه في سائر أنحاء العالم، والطريقة الوحيدة لتجنب كارثة إنسانية هي أن يساعد المانحون السودان” على حد تعبيرها.

هذا ولا يزال إسم السودان مدرج ضمن الدول المتهمة بدعم ورعاية الإرهاب على القائمة الأمريكية السوداء ، مما يمنع الاستثمار الأجنبي فيه فضلاً عن وصول المساعدات الدولية إليه، بحيث لا يمكن للسودان الإستفادة في الوقت الحالي من المساعدة المالية المقدمة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى بلدان أخرى لمكافحة وباء كورونا.