“إبليس وقف عاجزاً”… مشاجرة عنيفة رابع أيام رمضان في السعودية بسبب كرتونة بيض!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وقعت مُشاجرة عنيفة رابع أيام رمضان، بين عشرات المواطنين السعوديين في أحد المولات التجارية لسبب لا يُصدقه عقل.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، تشاجر عشرات السعوديين بالركل والضرب والسحل داخل المول من أجل كرتونة بيض، ما أثار سخرية المغردين عبر “تويتر” خاصة في ظل الأجواء الإيمانية التي يُفترض أن يعيشها الشعب في رمضان.ويظهر بالفيديو هجوم عشرات المواطنين بالثوب السعودي على بعضهم البعض، ويُحاول عُمال كُتب على زيهم “الاتصالات”، الفض بينهم دون فائدة.

وعلى ضوء هذا الفيديو الهمجي، علق مُغرد ساخراً: “لحول هالتعاوسة مايعيشون بدون بيض “.وسخر مُغرد آخر من ولعهم بالبيض إلى هذا الحد مُقارناً ذلك بولعهم بابن سلمان، وكتب: “الله ثم الملك ثم البيض”.ووجدتها إحدى المُغردات فرصة لتغيير بعض الأمثال والأغاني المعروفة، لكلمات ساخرة من هذا التصرف العجيب، وكتبت: “لا تعطيني بيضة .. بل علمني كيف ابيييييض اعطني بيضتي اطلق يديّااااا وين الملايين.. البيض السعودي وين.. ويييين وييين”.