ركود وإرتفاع كبير في أسعار الفاكهة واللحوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
تشهد أسواق الفاكهة واللحوم بالخرطوم ركودا وكسادا وارتفاعا كبيرا في الأسعار ٫ وعزا التجار ذلك لندرة البضائع وارتفاع تكاليف الترحيل .
وقال تاجر فاكهة ايكر حمزة بالسوق العربي الخرطوم ان هنالك ارتفاعا كبيرا في الفاكهة ٫ مشيرا إلى أن سعر كيلو الموز (50) جنيها و(600) دستة البرتقال بينما قفز القريب فروت الى (800) جنيه للدستة والمانجو (300) جنيه للدستة ٫ مشيرا الى ضعف قنوات التوزيع نتيجة تراجع كميات الوارد من الولايات
من جهته قال محمد آدم إن هنالك ارتفاعا في أسعار اللحوم وركودا في حركة البيع وضعف المعروض ٫ وأشار الى أن أغلب المواطنين قبل دخول رمضان تسوقوا واشتروا ما يكفيهم لشهر رمضان ٫ وأشار إلى أن سعر كيلو الضأن الآن بلغ (600) جنيه بدلا من(550-450) جنيها فيما ارتفع كيلو العجالي إلى( 450) جنيها.
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