رئيس لجنة الحصاد : إنتاجية القمح بالجزيرة والمناقل غير مسبوقة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد منتجون بمشروع الجزيرة والمناقل أن إنتاجية القمح للموسم الشتوي غير مسبوقة رغم التحديات التي واجهت الموسم في بدايته متمثلة في شح الجازولين ومشكلة الري التي أخرجت مساحات كبيرة من دائرة الإنتاج بجانب مشكلة الخيش وانعدام الجازولين للحصاد، لافتين إلى أن هذه الإنتاجية تحققت بفضل عزيمة المنتجين وحرصهم على تحقيق إنتاجية تساهم في المخزون الاستراتيجي .

وأكد رئيس اللجنة العليا للحصاد بمشروع الجزيرة والمناقل وممثل المزارعين إبراهيم عثمان علي أن إنتاجية القمح للموسم الشتوي غير مسبوقة رغم التحديات والصعاب التي اعترضت سير الموسم، وقال لـ(السوداني) حقق الفدان إنتاجية 32 جوالاً لأول مرة في بعض الأقسام، بينما بلغ متوسط الإنتاجية 18 _ 20 جوالاً للفدان، مبيناً أن المساحة التي زرعت قمحاً بالجزيرة والمناقل بلغت 423 ألف فدان، تم حصادها وتسليمها البنك الزراعي للمساهمة في الضائقة التي تمر بها البلاد.. رغم ضعف السعر الذي حددته الدول لم يعترض المزارعون على تسليم إنتاجهم للبنك، مؤكداً أن إنتاجية مشروع الجزيرة فقط تساهم بنسبة 60% من حاجة البلاد للقمح، داعياً الدولة لوضع سياسات محفزة للمنتجين لزيادة المساحات في الموسم المقبل ووضع أسعار تتناسب مع تكلفة الإنتاج بجانب أهمية توفير مياه الري وأعمال الصيف التي تمثل أهمية كبيرة في نجاح الموسم