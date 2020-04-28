القبض على عصابة من (50) فرد هاجمت سوق بام درمان

ألقت شرطة محلية أمبدة أمس، القبض على عصابة قوامها أكثر من”50″ فرد يحملون سواطير و”ملتوفات” قاموا بالهجوم على سوق الحارة الـ “20”وسوق الحارة “21” .

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وبحسب صحيفة السوداني،شرعت المجموعة المتفلتة في مقاومة القوة الشرطية التي تحركت مدعومة بقوات مكافحة العصابات المتفلتة حيثُ أطلقت العصابة أعيرة نارية تجاه القوة، ولم يصب أحد، فيما تهشم زجاج عربة حوادث القسم.

وتم القبض على عدد “12” فرد من العصابة، وجارى التمشيط والبحث عن بقية الجماعات المتفلتة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)