التاريخ: 28-أبريل-2020
0 مشاهدة
ألقت شرطة محلية أمبدة أمس، القبض على عصابة قوامها أكثر من”50″ فرد يحملون سواطير و”ملتوفات” قاموا بالهجوم على سوق الحارة الـ “20”وسوق الحارة “21” .
وبحسب صحيفة السوداني،شرعت المجموعة المتفلتة في مقاومة القوة الشرطية التي تحركت مدعومة بقوات مكافحة العصابات المتفلتة حيثُ أطلقت العصابة أعيرة نارية تجاه القوة، ولم يصب أحد، فيما تهشم زجاج عربة حوادث القسم.
وتم القبض على عدد “12” فرد من العصابة، وجارى التمشيط والبحث عن بقية الجماعات المتفلتة.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على عصابة من (50) فرد هاجمت سوق بام درمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.