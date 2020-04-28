وزير الصحة يوجه بعودة العاملين بمراكز غسيل الكلى فوراً

التاريخ: 28-أبريل-2020
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وجه أكرم علي التوم، وزير الصحة الاتحادي بعودة جميع العاملين في مراكز غسيل الكلى فورا للعمل مساء اليوم عقب الإفطار مباشرة، ووجه الوزير برفع إضراب تقني التمريض بمراكز الغسيل بولاية الخرطوم كما أشار إلى توفير معينات الضرورية لحماية العاملين متمثلة في توفير 33 جهاز فحص الحرارة 50 الف كمامة وجه 50 الف غطاء الرأس 10 الف غطاء أحذية و 4 الف مريل.
وأشار الوزير بحسب صحيفة اليوم التالي إلى عقد اجتماع مع المركز القومي للكلى، مدراء مراكز غسيل الكلى، ممثلي تقني التمريض بمراكز الغسيل، ممثلي المهندسين الطبيين بمراكز الغسيل وممثلي القطاع الصحي لمناقشة المعوقات ووضع الحلول العاجلة لضمان استمرار سير العمل واستدامة تقديم الخدمة للمرضى.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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