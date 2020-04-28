لجان الأحياء بالديوم الشرقية تشغل وحدة لتعبئة السكر 10 كيلو

التاريخ: 28-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أكد عضو لجنة توفير السلع الرمضانية بالمؤسسة التعاونية ولاية الخرطوم د. إبراهيم شمبول أن وزارة التجارة والصناعة وفرت عدد 11 ألف جوال سكر زنة 50 كيلو لأحياء الديوم الشرقية الخرطوم، وقال بحسب صحيفة السوداني إن لجان الأحياء بالديوم الشرقية قامت بتركيب وتشغيل وحدة لتعبئة السكر زنة 50 كيلو إلى 10 كيلو توطئة لتسليمها للمواطنين، وأضاف أن أحياء الشجرة وجبرة وحي باريس بالخرطوم اتفقت مع لجان أحياء الديوم الشرقية لإعادة تعبئة حصتها في وحدة التعبئة بالديوم الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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