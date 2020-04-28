إصابة أحمد هارون بـ(كورونا) في سجن كوبر

نتيجة الفحوصات الطبية اثبتت إصابة القيادي بالمؤتمر الوطني والوالي الأسبق لشمال كردفان أحمد محمد هارون بفيروس كورونا المستجد وذلك بحسب صحيفة (مصادر) وكانت فحوصات سابقة أجريت لهارون قبل أيام أكدت أن النتيجة سلبية، رغم وجود أعراض فيروس كورونا عليه، إلا أن الفحوصات الأخيرة كانت ايجابية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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