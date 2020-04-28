سلفاكير يدعو أطراف التفاوض لتقديم تنازلات من أجل السلام

التاريخ: 28-أبريل-2020
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دعا رئيس جمهورية جنوب السودان، راعي الوساطة الجنوبية لمفاوضات السلام السودانية، الفريق أول سلفاكير ميارديت الأطراف السودانية، الى بذل المزيد من الجهود وتقديم التنازلات للوصول إلى إتفاق شامل .
واطلع سلفا لدي لقائه فريق الوساطة الجنوبية لمفاوضات السلام، برئاسة توت قلواك، وضيو مطوك، على موقف سير المفاوضات وقال توت قلواك، في تصريحات صحفية بحسب صحيفة السوداني عقب اللقاء إنهم أبلغوا سلفاكير، على آخر المستجدات في التفاوض بعد التطورات الأخيرة التي فرضتها جائحة كورونا.
وأكد حرصهم على استمرار المفاوضات على طريقة (الفيديو كونفرانس) كسبا للوقت وحتى لا تتوقف العملية التفاوضية بصورة نهائية.
وأشار قلواك إلى اهتمام الوساطة والرئيس سلفاكير بتحقيق السلام الشامل في السودان.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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