التاريخ: 28-أبريل-2020
0 مشاهدة
زيّنت صور الثورة السودانية و السودان، غلاف التقربر السنوي للعام 2020 من الهيئة الامريكية للحريات الدينية الدولية الذي أشاد في افتتاحيته بالتطور الذي حدث في ملف الحريات الدينية في السودان الذي ادى لإزالة البلاد من القائمة السوداء التابعة للخارجية الأمريكية في الملف الديني.
وكانت واشنطن قد سحبت في ديسمبر من العام الماضي اسم السودان من اللائحة الأمريكية السوداء المتعلقة بالدول التي تثير القلق على مستوى الحريات الدينية وحرية المعتقد، واعتبرت بحسب صحيفة السوداني هذه الخطوة بأنها فعل إيجابي يعزز ويقوي الاندماج في المجتمع الدولي وينهي كافة القيود التي عانت منها البلاد أبان العهد السابق.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية تزيّن غلافها بصور الثورة السودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.