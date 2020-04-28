الخارجية الأمريكية تزيّن غلافها بصور الثورة السودانية

زيّنت صور الثورة السودانية و السودان، غلاف التقربر السنوي للعام 2020 من الهيئة الامريكية للحريات الدينية الدولية الذي أشاد في افتتاحيته بالتطور الذي حدث في ملف الحريات الدينية في السودان الذي ادى لإزالة البلاد من القائمة السوداء التابعة للخارجية الأمريكية في الملف الديني.

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وكانت واشنطن قد سحبت في ديسمبر من العام الماضي اسم السودان من اللائحة الأمريكية السوداء المتعلقة بالدول التي تثير القلق على مستوى الحريات الدينية وحرية المعتقد، واعتبرت بحسب صحيفة السوداني هذه الخطوة بأنها فعل إيجابي يعزز ويقوي الاندماج في المجتمع الدولي وينهي كافة القيود التي عانت منها البلاد أبان العهد السابق.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )