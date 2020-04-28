عاجل.. طلب من الحكومة لقناة الجزيرة بعد خبر كاذب

الثلاثاء 28 أبريل 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

طالبت الحكومة السودانية، قناة الجزيرة القطرية بالاعذار عن الخبر الكاذب الذي بثته على منصاتها المختلفة حول تسليم ميناء بورتسودان لشركة في احدى الدول العربية، وتوعدت باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد القناة.



وقالت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في بيان اليوم (الثلاثاء) طالعنا في الأيام الماضية خبراً أوردته (قناة الجزيرة) على منصاتها المختلفة بتاريخ 25 من ابريل الحالي حول تسليم ميناء بورتسودان لشركة في إحدى الدول العربية.

وأضاف البيان أن وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي نفت في وقت سابق هذا الخبر جملةً وتفصيلا ذلك لجهة أنه خبر عارٍ عن الصحة ويفتقر إلى أبجديات العمل الصحفي وهي الرجوع للوزارة كمصدر للخبر لبيان الحقائق وتوضيحها للرأي العام.

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وطالبت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي (قناة الجزيرة) بتقديم إعتذار رسمي عما أوردته في الخبر، لأن ما أوردته غير صحيح ويعتبر مساس بمقدرات إستراتيجية مثل ميناء بورتسودان.

وإعتبرت ماحدث خطأ جسيم يستدعي من (قناة الجزيرة) أن تبادر بتقديم إعتذار لتصحيح ماورد، ونشير إلى أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

ودعت الوزارة كافة الأجهزة الإعلامية والمنصات الصحفية والإعلامية إلى تحري الدقة في نقل الأخبار والرجوع إلى المصادر الرسمية.

وأكدت وزارة المالية حرصها على تقديم كل المعلومات لكافة وسائل الإعلام وتمليكها للرأي العام عملاً بمبدأ الشفافية والنزاهة.