الخارجية ترحب ببيان المفوض السامي برفع السودان من قائمة الارهاب

التاريخ: 28-أبريل-2020
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رحبت وزارة الخارجية بالبيان الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان، السيدة ميشيل باشيليت، الذي دعت فيه إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتقديم العون اللازم للحكومة الإنتقالية للاسهام في إنجاح التحول الديمقراطي بالبلاد.
وشددت المفوض السامي في تصريح لها بحسب صحيفة السودانى إلى ضرورة دعم الحكومة الانتقالية خلال هذه الفترة التي تشهد انتشار جائحة فايروس كورونا الجديد، مشيرةً إلى أن تبعات هذه الجائحة قد تشكل نقطةً لانتكاس البلاد إلى سابق عهدها مما يهدد بتأجيج الصراعات السياسية والمسلحة بالبلاد.
كما أكدت إلى أن السبيل الوحيد لكسر دائرة الفقر والقهر التي كان يعاني منها الشعب السوداني هي عبر تحريره من القيود والعقوبات التي فرضت أثناء فترة حكم النظام السابق وتخفيف عبء الديون الخارجية عليه وتمكينه من الوصول لمؤسسات التمويل الدولية .
وأكدت وزارة الخارجية ترحيبها بكافة مساعي وجهود أصدقاء السودان في كافة أرجاء العالم، الرامية لإنجاح الفترة الانتقالية، مجددة شكرها لكل من عبّر عن تضامنه مع السودان وهو يمر بتغييرٍ تركة ثقيلة تستجوب تضافر الجهود محلياً ودولياً ليعود السودان الى مكانه الطبيعي بين الأمم.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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