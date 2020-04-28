صورة ذوالنون تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

اشعلت صورة الناشط السياسي ذو النون مع الزعيم التاريخي للاسلاميين بالسودان الراحل الدكتور حسن الترابي ..اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بحسب صحيفة صوت الامة وخاصة ان ذو النون ظل يتمشدق بالثورة والتغيير قبل ان يتحول للعدو الاول للثورة ويعود الى عشقه القديم حركة اسلامية الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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