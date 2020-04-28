إطلاق سراح (دسيس مان)

التاريخ: 28-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة اطلقت السلطات سراح محمد يحي الشهير بـ(دسيس مان) بعد قضاء أكثر من شهرين بسجن الهدى و كتب محامي الدفاع عنه المحامي معز حضرة على حسابه في (الفيسبوك) الثلاثاء، بحسب صحيفة السودانى ” الحمد لله الآن دسيس مان يقف خارج سجن الهدي بامدرمان يتمتع بحريته”، و تابع ” الشكر للنائب العام ووزير العدل ومدير عام الشرطه وللجميع” و يشار الى أن “مان”، محكوما عليه بالسجن 4 اشهر بتهمة الإساءة لضابط شرطة الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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