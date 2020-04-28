ريماز ميرغني ( صورة أقرب الى الحقيقة )

بعيدا عن الاضواء والنجومية وقريبا من الحياة العادية لكل مبدع ملامح شخصية قد لا يعرفها الجمهور، عبر هذه المساحة ( صورة اقرب الى الحقيقة ) نعيد تسليط الضوء على شخصية مغنية تمضى بخطى واثقة فى شارع الفن .. ما بين إطلالتها الاولى فى برنامج نجوم الغد والمشاركة فى نسخ سابقة من برنامج ( أغاني أغاني) الذى غابت عنه تظل (ريماز) ميرغني مطربة ملفته للانتباه ..

( أم در) ملاعب طفولة وطيف ذكريات

محطة الطفولة كانت هى مدخلنا الى عقل وقلب ريماز التى تقول وهى تلاحق طيف الماضى فى اعماق ذاكرتها «أحب مكان عندى بالدنيا هو موطنى السودان ولكل انسان علاقة وجدانية حميمة بمكان ما واجمل تلك الاماكن على الاطلاق تلك التى ترتبط بالميلاد وملاعب الطفولة ومقاعد الدراسة، وكل تلك الاشياء تعنى عندى امدرمان مدينتى وحى الثورة الحارة السابعة الذي عشت فيه طفولتي وقد كانت اطلالتى الاولى على الدنيا فى السادس من ابريل 1987 واسرتى الصغيرة تتكون من والدي وامى وشقيقين اكبر منى « الراحل أسامة ومحمد » وشقيقتي الأصغر (رزان).

رمضان موسم الطاعات

عن ذكرياتها مع رمضان تقول ريماز لازلت اذكر تفاصيل تجربتى الاولى فى الصيام كان عمرى يومها 15 سنة وصمت اليوم حتى النهاية ويومي في رمضان للعبادة واحرص على صلاة الصبح وترتيل القرآن الكريم واحب طبق العصيدة وملاح الروب والنعيمية وسلطة الروب على مائدتى الرمضانية

كل بنت بوالديها معجبة

يرتسم على وجهها كثير من الفرح وهى تجيب على سؤال عن اهم شخص في حياتها تقول « أبى ميرغنى الجاك وامى الحبيبة مواهب سعد والتي تمثل عندي الام المثالية التي تغمرنا بفيض حنانها وعطفها ورعايتها وهى إنسانة عملية وموظفة مكافحة أرنو إليها دائما بإعجاب وحب ومثل كل بنت أتمنى إن أكون عند حسن ظن والدي وأسرتي.

إدارة الوقت والالتزام بالزمن

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وتكشف ريماز عن علاقتها بالزمن بالقول «الوقت كالسيف وادارة الوقت نقطة مهمة لدى كل شخص ناجح عدم الالتزام بالزمن والمواعيد يؤدى الى فشل كل الاهداف والطموحات ولاينطبق علي مثل «مواعيد سودانيين» ملتزمة جدا بالوقت واحب ان يكون الآخرون حولى مثلى

الصدفة والابراج والحظ؟

ـ تفكر برهة قبل ان تقول «انا من مواليد برج الحمل ولكن ذلك لايعنى قناعتى بالتنجيم، الصدفة لعبت دوراً فى حياتى، اختيارى للمشاركة فى برنامج أغانى وأغانى كان صدفة جميلة واتفاءل بالرقم 4 الذى ارتبط بحدوث الكثير من الاشياء المهمة فى حياتى.

الاخضر يليق بي

عن علاقتها بالموضة واحب الالوان اليها تقول : «أحب اللون الأخضر وفلسفتي في اختيار ازيائى تقوم على ارتداء ما يناسبني ملابس محتشمة، تستهوينى فساتين السهرة والكجوال العادى في البيت واهتم بالاكسسوارات و الميك اب والنيو لوك مهم بالنسبة لي كفنانة.

نقطة ضعف وعيوب

تكشف عن نقطة ضعفها بالقول «الكمال لله» ولكل واحد منا عيوبه نقطة ضعفى ان دموعي تنهمر بسرعة عند الغضب وابرز عيوبي العصبية والعناد فى حالة الغضب افرح عندما أحقق نجاحا واحزن للغاية بفقد الأحبة والأعزاء وأخاف دائما من الفشل وحكمتي «من اشتغل بالناس مات هماً».

هوايات .. أغنيات .. أسفار وأحلام

تختزل ريماز هوايتها في مشاهدة المسلسلات التركية على شاشة ام بى سى 4 والاستماع إلى رائعة الراحل خليل اسماعيل الامانى العذبة واحب قصائد الشاعر سيف الدين الدسوقي

حوار : وليد كمال

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )