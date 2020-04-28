عاجل.. تعليق من الخارجية بشأن دعوات رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب

الثلاثاء 28 أبريل 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعربت وزارة الخارجية السودانية عن ترحييها الحار بالبيان الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، الذي دعت فيه إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتقديم العون اللازم للحكومة الإنتقالية للاسهام في إنجاح التحول الديمقراطي.

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ونقلت وزارة الخارجية السودانية عن المفوض السامي، تأكيدها ضرورة دعم الحكومة الانتقالية خلال هذه الفترة التي تشهد انتشار جائحة فيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى أن تبعات هذه الجائحة قد تشكل نقطةً لانتكاس البلاد إلى سابق عهدها مما يهدد بتأجيج الصراعات السياسية والمسلحة بالبلاد.

كما أكدت إلى أن السبيل الوحيد لكسر دائرة الفقر والقهر التي كان يعاني منها الشعب السوداني هى عبر تحريره من القيود والعقوبات التي فرضت أثناء فترة حكم النظام السابق وتخفيف عبء الديون الخارجية عليه وتمكينه من الوصول لمؤسسات التمويل الدولية.

وأعربت وزارة الخارجية السودانية عن ترحيبها بكافة مساعي وجهود أصدقاء السودان في كافة أرجاء العالم، الرامية لإنجاح الفترة الانتقالية، وشكرها لكل من عبّر عن تضامنه مع السودان وهو يمر بتغيير تركة ثقيلة تستجوب تضافر الجهود محليا ودوليا ليعود السودان الى مكانه الطبيعي بين الأمم.