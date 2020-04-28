عاجل| اتفاق هام بين حزبي الأمة والسوداني.. تعرف عليه

الثلاثاء 28 أبريل 2020 كتب الخرطوم - محمد أمين بحث الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي، اليوم (الثلاثاء) ورئيس المؤتمر السوداني عمر الدقير تطورات الراهن السياسي في البلاد على ضوء التحديات العديدة التي تواجهها خلال هذه المرحلة الإنتقالية .

اتفق الحزبان على ضرورة العمل المشترك لإنجاح المرحلة الانتقالية ووحدة وتقوية قوى نداء السودان وقوى الحرية والتغيير، وكونا لجنة مشتركة تعمل على توحيد الرؤى بما يسهم في استكمال مهام الثورة. Advertisements وناقش الطرفان ورقة نحو عقد اجتماعي جديد التي بادر حزب الأمة القومي بتقديمها. وأكدا أن الوضع الراهن يحتاج إلى مراجعات تعكف عليها القوى الوطنية الديمقراطية في إطار المسئولية الوطنية والسياسية للحزبين في معالجة الوضع. وستقوم لجنة مشتركة بوضع إطار لرؤية لإصلاح الحرية والتغيير تاسيساً علي رؤيتهما للإصلاح، كما تم النقاش حول التجميد وضرورة العودة لممارسة النشاط بالحرية والتغيير وذلك عبر مخاطبة جذور الأزمة.

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