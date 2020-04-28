توجيه بحسم المخالفين لحظر التجول بالخرطوم

التاريخ: 28-أبريل-2020
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قال الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح إنه قد صدرت توجيهات بحسم المخالفين لحظر التجول بالخرطوم وأبدى في تصريحات اليوم قلقه من تزايد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد التي شملت حتى الآن تسع ولايات.
وأضاف بحسب صحيفة صوت الامة ان تسجيل نصف ولايات السودان لحالات كورونا أمر ينذر بخطر الإنتشار ويتطلب اتخاذ مزيد من التحوطات وأبان الوزير أن تقارير تنفيذ الحظر بولاية الخرطوم أفادت بعدم إلتزام المواطنين بالحظر الكامل والمسموح به الحركة داخل الأحياء وللأغراض الضرورية.
مستطردا أنه قد صدر توجيه بالحسم وايقاف كافة وسائل المواصلات بولاية الخرطوم للحد من حركة المواطنين.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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