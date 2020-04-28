عاجل.. تسجيل (٤٣) إصابة جديدة بفيروس كورونا متضمنة (3)وفيات

وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلي تسجيل 3 وفيات.

سجلت الحالات الجديدة من ولاية الخرطوم (33) حالة، الجزيرة (9) حالات، وغرب كردفان (حالة واحدة)

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى (318) حالة متضمنة (25) وفاة، وأضافت الوزارة بحسب التعميم الصحفي الذي حصلت أخبار الخليج 365 على نسخة، أن اجمالي الإصابات تراكميا منذ بداية الجائحة في السودان حسب الولايات المتأثرة:

– الخرطوم 289 حالة

– الجزيرة 17 حالة

– القضارف 3 حالات

– نهر النيل 3 حالات

– كل من ولايات (النيل الأبيض، وسط دارفور، شرق دارفور، البحر الأحمر، سنار، غرب كردفان) تسجيل حالة إصابة واحدة لكل ولاية

عدد الولايات المتأثرة حتى الآن 10 ولايات

Advertisements

هذا وقد تماثلت (10) حالات للشفاء ليبلغ العدد الكلي للمتعافين إلى (31)،يتلقي المرضي الرعاية الطبية اللازمة ويستمر نظام متابعة المخالطين في البحث النشط عن الحالات الجديدة.

تشدد وزارة الصحة على ضرورة إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية و التبليغ الفوري عن حالات الاشتباة على الأرقام 221 لبلاغات ولاية الخرطوم و 9090 لجميع ولايات السودان.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)