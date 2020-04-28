معدل التضخم يقفز الى 81.64%

قفز معدل التضخم في السودان إلى 81.64% في شهر مارس مقابل 71.36 بالمائة في شهر فبراير، وقال بيان صادر من الجهاز المركزي للإحصاء إن معدل التضخم السنوي ارتفع بنسبة ارتفاع 10.28 بالمائة في شهر مارس، وأرجع بيان للجهاز المركزي للإحصاء بالسودان الأسباب إلى ارتفاع جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات خاصة أسعار الزيوت واللحوم والسكر،

وأضاف البيان الذى اطلعت أخبار الخليج 365 على نسخة منه إن هناك ارتفاعاً كبيراً في مجموعة النقل بسبب ارتفاع اسعار تذاكر الرحلات الداخلية بين الولايات، على خلفية أزمة الوقود وارتفاع اسعاره في الأسواق غير الرسمية،

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وسجل التضخم في المناطق الحضرية 66.83% لشهر مارس مقارنة ب 61.86% في فبراير بينما بلغ في المناطق الريفية 93.26% في شهر مارس، مقارنةً ب 78.51% في شهر فبراير.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)