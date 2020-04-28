توقعات بخروج مشروعات استثمارية بعد إلغاء الإعفاءات الجمركية

توقع مسؤول الاستثمار السابق في وزارة المالية، الخبير الاقتصادي بروفيسور عز الدين ابراهيم انعكاس قرار إلغاء الإعفاءات الجمركية في خروج بعض الاستثمارات من السودان أو زيادة التكلفة على المستهلك النهائي في حال بقاء تلك الاستثمارات.

وقال ابراهيم لـصحيفة (السوداني) إن الإعفاءات الجمركية في السودان تشمل إعفاءات بموجب قانون تأسيس الشركة أو الهيئة بحسب الاتفاقيات إلى جانب الإعفاءات بموجب قانون الاستثمار فضلا عن إعفاءات بموجب قانون الجمارك والذي يخول وزير المالية بالإعفاءات.

وأشار إلى أن إلغاء الإعفاءات الجمركية يسهم في زيادة التكلفة لبعض مشروعات الاستثمار القائمة بما ينعكس في خروجها من السودان أو تجميد أعمال بعضها أو احتساب زيادة التكلفة على المستهلك في حال بقائها.

ونوه إلى أنه خلال الفترة الماضية كان هناك استغلال من بعض الجهات للإعفاءات الخاصة بالاستثمار بتسريب السلع المعفاة للسوق إلى جانب الممارسات الخاطئة في المجال .

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واستبعد مساهمة إلغاء الإعفاءات الجمركية في جذب الاستثمار خلال الوقت الحالي نظرا للظروف الاقتصادية العالمية إلى جانب ظروف السودان الصعبة خاصة فيما يتعلق بارتفاع سعر الصرف ومعدلات التضخم وارتفاع تكلفة الإنتاج مما لا يشجع حاليا في نشاط الاستثمار.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)