إجتماع مشترك بوزارة الطاقة والتعدين بحث عدد من الموجهات لتأمين توزيع الوقود والغاز بالبلاد

كشف وكيل وزارة الطاقة والتعدين د حامد سليمان حامد، عن قدرة الوزارة على تأمين الوقود للقطاعات الاستراتيجية بالبلاد واستقرار امدادها كاملاً مثل قطاع الري والزراعة والنقل والكهرباء والصناعات الاستراتيجية.

وعقد اليوم الثلاثاء، اجتماع مشترك الذي بمقر وزارة الطاقة والتعدين، ضم ممثل امين عام وزارة الدفاع وقائد المنطقة المركزية وقائد ثاني قوات الدعم السريع وامين عام حكومة ولاية الخرطوم ومديرعام شرطة ولاية الخرطوم ومدير الامن الاقتصادي ورئيس مباحث التموين ومدير ادارة الشرطة الامنية.

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وأكد الاجتماع بحسب صحيفة السوداني على التنسيق المشترك مابين الوزارة والقوات النظامية على ضمان انسياب المواد البترولية وتوفير الخدمة للمواطنين بايسر ما يمكن، وناقش الاجتماع مشاكل الصفوف والازدحام بمختلف مسبباتها وحماية وتأمين مستودعات البترول وتامين أنسياب الوقود والغاز والاشراف على عمليات التوزيع بالمحطات (بنزين – جاز) والاشراف على شحن وتوزيع الغاز ، و محاربة السوق السوداء وتفعيل العقوبات الرادعة للمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية منها الوقود والغاز.

واكد الوكيل على الاهتمام بحصص الولايات و تأمينها،مشيراً الي توجيهات اللجنة العليا الاقتصادية بتوفير كافة السلع الاستراتيجية لولايات السودان المختلفة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)