السفارة السودانية بالقاهرة تحصر رعاياها العالقين  

طلقت سفارة جمهورية السودان بالقاهرة نموذجًا إلكترونيًا لحصر عدد السودانيين العالقين في مصر ، وفقًا لخطة وزارة الخارجية السودانية التي طالبت بحصر جميع العالقين وفقًا لتصنيفاتها لوضع خطة استراتيجية لإجلائهم إلى البلاد.

وعلى ضوء ذلك طلبت السفارة من جميع مواطنيها الذين تقطعت بهم السبل في مصر و يرغبون في العودة الإسراع بملء التفاصيل الخاصة بهم في استمارة إلكترونية.

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وبحسب سونا، تشتمل الاستمارة على اسم العالق، ومرافقيه وتاريخ دخوله لمصر،ورقم الهاتف، وسبب الدخول،ومكان إقامته بمصر،، ومكان إقامته بالسودان، وهل هو سليم ام جاء للاستشفاء ومتى يرغب العودة للسودان.

وبعد أن يملأ العالق الاستمارة يتم ارسالها للسفارة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)