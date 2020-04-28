عاجل.. 43 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بكورونا في السودان

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الثلاثاء 28 أبريل 2020
كتب
الخرطوم - محمد أمين
أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم (الثلاثاء) تسجيل 43 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، متضمنة 3 وفيات.
وقالت في بيان أن (33) من الحالات سجلت في ولاية الخرطوم، و(9 )حالات بولاية الجزيرة وسط البلاد، وحالة واحدة بولاية غرب كردفان.
وبلغ اجمالي الاصابات بالفايروس منذ بدء الجائحة في السودان 318 من بينها 25 حالة وفاة، فيما تماثلت 10حالات للشفاء ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 31.
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