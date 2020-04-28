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حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تحض المانحين الإسراع في دعم السودان

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الثلاثاء 28 أبريل 2020

حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تحض المانحين الإسراع في دعم السودان

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متابعات - اخبار الخليج 365

أعربت المفوضة السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه عن مخاوف جدية بشأن الازمة التى تواجه الانتقال في السودان وذلك فى خضم وباء .

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وحذرت باشليه- في بيان اليوم- من أن معاناة لا توصف تنتظر السودان ما لم يتحرك المانحون بسرعة مشيرة إلى عدم تنفيذ وعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية والعدالة والسلام بسبب القيود الحادة على الموارد على حكومة السودان الانتقالية.

ولفتت إلى أن هذه القيود تفاقمت بسبب مزيج من الآثار العملية للعقوبات الانفرادية المستمرة وفشل المؤسسات الدولية فى تخفيف عبء الديون وعجز الدعم الدولى .

ونوهت إلى أن رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك وفي رسالة للأمين العام للأمم المتحدة فى 8 أبريل أقر بأن وباء كورونا يشكل تحديات عميقة للنظام الصحى والاقتصاد والمجتمع فى بلاده ككل .  

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