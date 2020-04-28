الثلاثون الحمراء.. بقلم حسين خوجلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

1. الاسلام وأديان التوحيد وكرائم المعتقدات خط أحمر

2. العربية وألسنة العراقة خط أحمر

3. الجيش والشرطة والمخابرات خط أحمر

4. شيكان وكرري وأم دبيكرات خط أحمر

5. الخبز والحريات خط أحمر

6. الخلوة والتُكل والتكية خط أحمر

7. الديمقراطية خط أحمر

8. النيل الأزرق والنيل الابيض خط أحمر

9. دارفور خط أحمر

10. جبال النوبة خط أحمر

11. منطقة أبيي خط أحمر

12. حلايب وشلاتين والفشقة خط أحمر

13. جنوب النيل الازرق خط أحمر

14. حاج الماحي وود أب شريعة وحياتي والبرعي خط أحمر

15. السيد عبدالرحمن والسيد علي الميرغني والشريف يوسف الهندي خط أحمر

16. الأزهري والترابي وسوار الدهب خط أحمر

17. مهيرة وفاطمة وسعاد الفاتح خط أحمر

18. الخليفة والسلطان تاج الدين وعثمان دقنة وود حبوبة خط أحمر

19. القرشي وعلي عبدالفتاح واحمد خير ودكتور بابكر خط أحمر

20. العباسي والتجاني يوسف بشير والمجزوب خط أحمر

21. الحردلو وود شوراني والعبادي وود الشلهمة والصادق ود آمنة وعكير الدامر خط أحمر

22. كرومة ووردي وابراهيم عوض وكابلي واحمد المصطفى وبرعي أحمد دفع الله والسلم الخماسي خط أحمر

23. جامعة الخرطوم خط أحمر

24. الحيشان التلاتة “الاذاعة، التلفزيون، والمسرح القومي” خط أحمر

25. السكة حديد والبحرية والخطوط الجوية السودانية خط أحمر

26. هلال مريخ خط أحمر

27. صديق منزول وبرعي أحمد البشير خط أحمر

28. مروي والبجراوية والطابية وقبة المهدي خط أحمر

29. التوب والعمة والملفحة والسديري “وعلى الله” خط أحمر

30. أما ميناء بورتسودان (دم أحمر) المادة السابقة البرهان ينقاش مع بومبيو ترتيبات شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب المقالة القادمة دول الترويكا تقترح تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي ومنح ثلث المقاعد للحركات المسلحة

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