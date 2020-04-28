البرهان ينقاش مع بومبيو ترتيبات شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أمس، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ناقشا خلاله عدداً من القضايا، بينها الدعم الأميركي للسودان خلال الفترة الانتقالية.

وأفاد بيان صحافي صادر عن المجلس، بأن البرهان وبومبيو تحدثا في ترتيبات شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتعاون الأمني بين البلدين.

وأشار البيان إلى أن المحادثات تناولت أيضاً موقف السودان من مشروع مجلس الأمن الدولي المرتقب، المتعلق بإرسال بعثة سياسية أممية إلى السودان، تحت البند السادس، للمساعدة في عملية السلام في البلاد، وكذلك المساعدة الأميركية للسودان لمواجهة جائحة «كورونا».

وكانت الولايات المتحدة قد تقدمت بدعوة رسمية لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، لزيارة واشنطن، لكن تفشي وباء كورونا حال دون إتمام الزيارة.

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