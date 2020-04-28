المريخ يقترب من حسم صفقة ياسر مزمل

الخليج 365 : اقترب المريخ كثيرا من حسم صفقة مهاجم المنتخب السوداني ولاعب الاهلي شندي مطلق السراح ياسر مزمل وذلك بعد مفاوضات جادة بين الطرفين بدأت منذ فترة ليست بالقصيرة توجت بموافقة اللاعب على عرض المريخ ويعد مزمل من اميز المهاجمين الموجودين في الساحة.

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