مارفين ابيتينجو يدخل خيارات الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : دخل لاعب مريخ الفاشر ونجمه الابرز الكاميروني ابيتينجو خيارات نادي الهلال خلال الانتدابات المقبلة وذلك بعد متابعة اللاعب من قبل الجهاز الفني للهلال ويتوقع ان يكمل الهلال اتفاقه مع الكاميروني ووكيله خلال اليام المقبلة من اجل ضم اللاعب في الموسم المقبل لكشف الهلال.

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