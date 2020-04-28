إمام مسجد يقتل شابا طعناً بالسكين لهذا السبب….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقى شاب حتفه متاثرا بطعنة تلقاها من امام مسجد بضاحية الثورة بامدرمان وقال مصدر صحفي ان شجار دب بين الإمام والشاب مما تسبب في طعنه وأوضح المصدر أن الشاب اسعف الي المستشفى متاثرا بالطعنة وان الشرطة اوقفت امام المسجد مدونة بلاغا في مواجهته بالتسبب فى الاذي الجسيم واضاف المصدر ان الشاب فارق الحياة متاثرا بالطعنة التي تلقاها وان الشرطة عدلت البلاغ الي القتل العمد. المادة السابقة هذا مافعله رئيس المريخ في رواتب اللاعبين والموظفين المقالة القادمة اليوناميد: الاشتراكات غير المُسددة لحساب البعثة بلغ 278.5 مليون دولار

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