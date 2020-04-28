ديوان الزكاة : نستهدف مليون أسرة فقيرة بالدعم خلال شهر رمضان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اكد الأمين العام لديوان الزكاة مولانا أحمد عبد الله عثمان حرصهم التام على مساعدة الاسر المحتاجة والفقيرة مبينا ان الديوان استهدف اكثر من مليون اسرة فقيرة في هذا شهر رمضان بكل ولايات السودان.

واوضح احمد عبد الله ان المواد المخزنة بمخازن الزكاة تحتوي على سكر وذرة وملبوسات لتوزيعها على خلاوى القران الكريم بكل ولايات السودان ونسبة لتفريغ الخلاوى من طلابها بواسطة الزكاة بالتنسيق مع الصندوق القومي لرعاية الطفولة نتيجة لحالة طوارئ جائحة كورونا شرع ديوان الزكاة في تسليمها للجنة العليا للطوارئ حتي يتم توزيعها للاسر الفقيرة التي تأثرت بالحظر الشامل.

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